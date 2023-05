Incidente sul lavoro a Milano: operaio precipita dal settimo piano (ma cade su un terrazzino)

Il piede poggiato male e il volo nel vuoto. Incidente sul lavoro giovedì pomeriggio in via Gonin a Milano, dove un operaio che stava lavorando in un cantiere edile è caduto dal settimo piano dell'edificio terminando però la propria corsa su un terrazzino due piani più sotto.

Per "liberare" l'uomo - un 35enne cittadino albanese - sono dovuti intervenuti i vigili del fuoco che l'hanno portato in strada con l'utilizzo dell'autoscala. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il ferito è poi stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda.

Nella caduta ha riportato una sospetta frattura della gamba, ma fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto anche gli agenti della questura, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Alla base dell'incidente ci sarebbe un errore dell'operaio che avrebbe poggiato male il piede e sarebbe scivolato nel vuoto.