Incidente sul lavoro in centro a Milano, operaio precipita nel vuoto: gravissimo

Un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere al civico 48 di via Vincenzo Monti a Milano nella tarda mattinata di martedì 22 novembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 11.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia caduto in un cavedio circa 4 metri sotto al livello stradale. Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

L'operaio è stato successivamente trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda di Milano. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato traumi multipli a torace, bacino, schiena, oltre a braccia e gambe. Le sue condizioni sono critiche.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura, sul posto per i rilievi insieme a Locale, e vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.