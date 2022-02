Crolla ascensore in un palazzo di Milano: un morto e un ferito grave

Grave incidente sul lavoro in viale Monza a Milano: un uomo di 55 anni è morto sul colpo, mentre un 26enne è rimasto ferito in modo serio. Avrebbero fatto un volo di circa 15 metri (5 piani), dopo che l'ascensore sul quale stavano lavorando è crollato nel vuoto.

Il fatto è avvenuto pochi minuti prima delle 14 di venerdì. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza è intervenuta con 4 equipaggi in codice rosso: due ambulanze e due automediche.

Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina. Secondo la prima ricostruzione dei pompieri, i due operai erano sopra la cabina dell'ascensore quando questa - per motivi ancora sconosciuti - si è sganciata ed è precipitata fino a raggiungere il suolo trascinando con sé i manovali.

I ghisa della Locale e gli agenti della questura stanno seguendo l'emergenza da vicino. In viale Monza è arrivato anche il personale della procura di Milano.

La settimana nera degli incidenti sul lavoro

Quella che si sta per concludere è stata una settimana nera sul fronte degli incidenti sul lavoro con 6 persone che sono rimaste ferite.

Il giorno più buio è stato mercoledì 9 febbraio quando in una sola giornata si sono registrati tre distinti incidenti. Il primo infortunio si era verificato intorno alle 9.30 alla Orogoni Zanoletti dove un operaio di 52 anni era rimasto intrappolato con il braccio dentro a un macchinario.

Nel pomeriggio era toccato a una donna di 49 anni rimasta gravemente ferita in una ricicleria dell'Amsa in via Olgettina intorno alle 15. Mentre intorno alle 17:30 una dispendente di un ristorante cinese di via Meda era rimasta ustionata dopo che una pentola con dell'olio bollente si era rovesciata in cucina.

Lunedì 7 febbraio, invece, un operaio di 35 anni era rimasto gravemente ferito in un cantiere di via Reiss Romoli a Cornaredo, hinterland Nord-Ovest di Milano.