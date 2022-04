Incidente sul lavoro in viale Monza: parete crolla addosso a un operaio

Un operaio di 28 anni è rimasto schiacciato dal crollo di un muro in un cantiere nel seminterrato al civico 63 di viale Monza a Milano nella mattinata di martedì 12 aprile.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte di polizia e vigili del fuoco. Tutto è accaduto un attimo dopo le 9, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che nel seminterrato fossero in corso alcuni lavori edili.

Il 28enne è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti sul posto con tre mezzi, successivamente è stato stabilizzato e accompagnato in codice rosso al Niguarda. Avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre soccorritori e vigili del fuoco, sono intervenuti i tecnici di Ats, gli agenti di via Fatebenefratelli e della Locale a cui è stato affidato l'incarico di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.