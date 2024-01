Travolto e ucciso da un treno a Saronno: circolazione interrotta e treni in ritardo

Una persona è stata travolta e uccisa da un treno tra le fermate di Saronno Sud e Caronno Pertusella. Attualmente non sono ancora note le generalità della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Saronno e i vigili del fuoco di Varese per le operazioni di estrazione del corpo e messa in sicurezza dell’area.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 18 di oggi, 23 gennaio. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti più convogli. Tra questi il treno 2964 Milano Centrale-Malpensa in direzione Malpensa. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente su cui stanno indagando le autorità.

Intanto la circolazione ferroviaria tra Garbagnate e Saronno è stata interrotta. Trenord fa sapere che i seguenti treni potrebbero subire ritardi e variazioni: Novara-Saronno-Milano, Malpensa-Milano Cadorna, Laveno-Varese-Saronno-Milano, Como-Saronno-Milano, Malpensa-Milano Centrale, Saronno-Milano-Lodi.