Incidente all'aeroporto di Olbia: cancellati 4 voli da e per Milano

Decine di voli cancellati a causa di un incidente avvenuto sulla pista d'atterraggio a Olbia, all'aeroporto "Costa Smeralda", in Sardegna. L'incidente è avvenuto attorno all'una e mezza di venerdì pomeriggio, quando un piccolo velivolo dell'Enav (Ente nazionale assistenza al volo), un Piaggio P180, in fase d'atterraggio, è finito fuori pista dopo avere forato una gomma. Le tre persone a bordo non si sono ferite. L'aeroporto è stato chiuso per mettere in sicurezza la pista e, verso le 8 di sera, è stato riaperto.

In tutto il pomeriggio si sono registrati 32 voli in ritardo, 3 dirottati e 4 cancellati. Questi ultimi sono un Ryanair e un Easyjet diretti a Bergamo oltre a due Aeroitalia in arrivo e in partenza per Linate. I voli dirottati sono invece un Volotea da Parigi Orly (ad Alghero), un Ryanair da Bergamo (ad Alghero) e un Easyjet da Malpensa (a Cagliari).