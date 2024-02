Cade in azienda e sbatte la testa: in gravi condizioni un operaio

Un uomo è rimasto coinvolto in un incidente nell'azienda in cui lavora. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza la vittima, un operaio di 55 anni, potrebbe aver avuto un malore che lo ha fatto inciampare dalle scale, picchiando rovinosamente la testa sul pavimento. Tutto è accaduto intorno alle 14.20 di mercoledì 28 febbraio a Pregnana Milanese. L'azienda in cui è avvenuto l'infortunio è la Bellasio, in località Cascina Madonnina.

Le condizioni del 55enne sono apparse subito gravi. Gli operatori del 118, allertati immediatamente, sono giunti sul posto con un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso. L'uomo è stato portato in condizioni particolarmente delicate all'ospedale San Gerardo di Monza, in codice rosso. La vittima, secondo le prime informazioni, avrebbe subìto un forte trauma cranico.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Legnano per i rilievi del caso. Al momento non è ancora chiara la dinamica precisa. Stando alle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe caduto da una scala posizionata nel cortile dell'azienda.