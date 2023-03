Incidente col parapendio per un milanese al lago

Ha riportato un brutto trauma alla schiena e a una gamba il 39enne che si è schiantato a terra in fase di atterraggio con il parapendio. L'incidente "in aria" è avvenuto poco dopo le 16 di martedì 21 marzo, a Suello, in un'area verde a poca distanza dal lago di Annone e dalla statale 36, nel Lecchese. L'allarme all'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è scattato in codice rosso, poi le condizioni dell'uomo che si era lanciato con il parapendio sono fortunatamente apparse meno gravi e le operazioni di soccorso sono proseguite in giallo, come racconta LeccoToday.

Stando alle prime informazioni a disposizione, l'uomo rimasto ferito risiederebbe in provincia di Milano. Dopo il violento impatto col terreno - legato probabilmente a qualche errore di manovra a pochi metri da terra in fase di atterraggio - il 39enne ha appunto riportato un trauma dorso-lombare e un altro trauma a una gamba. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce verde di Bosisio Parini, allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Lecco. Dopo le prime cure portate sul posto, il paziente è stato trasferito all'ospedale Manzoni.