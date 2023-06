Precipita nel vuoto mentre lavora sul tetto, grave un 22enne

Un operaio di 22 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro nella sede di Buccinasco della Titanium Consulting & Trading, azienda che si occupa di metalli. L'infortunio è avvenuto nella mattinata di martedì 27 giugno all'interno del capannone al civico 20 di via dell'industria di proprietà della Rhenus Logistics (che ha la sua sede operativa in un fabbricato vicino).

Il 22enne, operaio di una ditta esterna, è precipitato al suolo da un'altezza di 12 metri mentre stava impermeabilizzando il tetto della struttura, secondo quanto appreso da MilanoToday. Sul caso sono al lavoro gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Sivieri.

Le condizioni del manovale, cittadino marocchino, sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 22enne, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un violento trauma cranico, ma anche traumi al torace, alla schiena e a un braccio. Le sue condizioni sarebbero particolarmente delicate. Sono in corso accertamenti per capire come mai il 22enne sia precipitato nel vuoto. I lavori di impermeabilizzazione del tetto del capannone erano stati commissionati dalla proprietà dell'edificio all'azienda per cui lavorava il 22enne.