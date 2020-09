Incidente a Santo Stefano, perde il controllo dell'auto per un malore e si schianta: grave

Prima lo schianto contro un camion parcheggiato, poi la corsa disperata in ospedale. È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Magenta l'80enne che, insieme alla moglie, è rimasto coinvolto in un incidente in via Borletti a Santo Stefano Ticino nella mattinata di martedì 1° settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 12, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo quanto trapelato sembra che l'anziano sia stato colto da un malore proprio mentre era alla guida della sua Fiat Panda.

L'automobile ha sbandato ed è finita contro un camion e in pochi secondi è scattata la macchina dei soccorsi. La compagna, una anziana di 76 anni, è rimasta illesa mentre l'80enne, in arresto cardiocircolatorio, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta. Le sue condizioni sarebbero critiche.