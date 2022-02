Bambino di 11 anni milanese gravissimo dopo incidente sugli sci

Gravissimo incidente sugli sci a Cogne, in Valle d'Aosta, domenica 20 febbraio nel pomeriggio. Un bambino di undici anni residente a Milano è rimasto ferito ed è in prognosi riservata in ospedale. Secondo la ricostruzione, il piccolo stava sciando insieme alla madre quando ha perso il controllo degli sci, durante una discesa, e si è ferito all'addome, probabilmente con un bastoncino o uno sci.

Immediati i soccorsi dei sanitari. Il bambino è stato portato all'ospedale Umberto Parini di Aosta dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Poi, vista la gravità del trauma addominale e la rottura della milza, è stato trasferito in elicottero all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, dove si trova tuttora in prognosi riservata. I medici giudicano stabili le sue condizioni.