A Milano ragazzo grave dopo incidente sulla cavallina a scuola

Un ragazzo di 18 anni ha riportato un trauma molto grave alla schiena dopo un incidente sulla cavallina nella palestra della scuola. È accaduto mercoledì mattina, verso le 9, all'istituto superiore Carlo Porta di via Uruguay a Milano.

In base a una prima ricostruzione, lo studente durante un esercizio con la cavallina, nell'ambito delle attività previste dalla lezione di educazione fisica, sarebbe caduto male picchiando la schiena. Sul posto, dopo che dalla scuola è stato lanciato l'allarme, sono accorse un'ambulanza e un'automedica del 118.

Dopo aver prestato soccorso al ragazzo, gli operatori l'hanno trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso per via di un trauma molto serio alla schiena, che verrà valutato meglio dopo gli esami da svolgere nel nosocomio. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, il 18enne era cosciente e non corre pericolo di vita, non è ancora chiaro, invece, se l'incidente possa avere conseguenze a livello motorio.