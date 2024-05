Cede il marciapiede durante uno scavo: operaio sepolto da tera e detriti

Prima il cedimento e il crollo che lo ha sepolto, poi la corsa in ospedale. Un operaio di 64 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in via Gaetano Donizetti a Lainate (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di lunedì 6 maggio. L’uomo, estratto dai colleghi, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso. Non è in pericolo di vita.

Tutto è accaduto poco dopo le 15 all’altezza del civico 20, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri, sul posto insieme al personale dell’Ats per i rilievi del caso. Secondo una primissima ricostruzione sembra che il sinistro sia avvenuto durante la posa di una condotta fognaria; a cedere sarebbe stato il cordolo del marciapiede su cui stava lavorando facendolo rovinare nello scavo sommerso dai detriti.

È subito scattata la telefonata al 118 e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza, oltre i vigili del fuoco del distaccamento di Rho. L’operaio è stato subito estratto dai colleghi che hanno assistito all’incidente, successivamente è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo al Galeazzi. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente, mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi.