Incidente in stazione: 23enne travolto da un treno, è grave

Dramma alla stazione di Saronno. Un giovane è stato travolto da un treno. È accaduto intorno alla mezzanotte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio. Un ragazzo di 23 anni è rimasto coinvolto nell’incidente.

Secondo quanto riferito dagli operatori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, il giovane avrebbe subìto diversi traumi gravi agli arti inferiori. È stato trasportato con urgenza all’ospedale di Legnano: le condizioni sono apparse sin da subito molto delicate.

Sul posto, in piazzale Luigi Cadorna, sono giunte un’ambulanza e due auto mediche. A intervenire, data la situazione complicata, anche i vigili del fuoco di Varese che hanno permesso la messa in sicurezza della zona e hanno liberato la vittima. Le indagini sono state affidate alla Polfer del comparto di Milano.

Non è ancora chiara la dinamica precisa dei fatti, anche se per ora non sembrerebbe si sia trattato di un atto di autolesionismo.