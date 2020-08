Motociclista morto davanti alla moglie sull'A1: l'incidente per colpa di una coda di curiosi

Grave incidente lungo il tratto Piacentino dell’A1, a Fiorenzuola, nel pomeriggio di venerdì 28 agosto. Lo schianto ha provocato la morte di un motociclista di 45 anni, residente a Meda (Monza Brianza).

L'episodio si è verificato intorno alle 16. L’uomo era a bordo della due ruote insieme alla moglie, una 43enne. Le tre corsie in direzione Milano in quel momento erano affollate e il traffico andava a rilento, molto probabilmente a causa di alcuni curiosi di un incidente che si era verificato poco prima sulla carreggiata opposta.

Poco dopo l’area di servizio Arda Est la moto - come ricostruisce IlPiacenza - avrebbe travolto un pedone fermo in corsia di emergenza, per poi schiantarsi contro altre due auto ferme in prima corsia. La due ruote ha tamponato l’auto e il conducente è stato sbalzato a terra rimanendo incastrato tra la moto e la vettura. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo e vani sono stati i tentativi di rianimarlo, messi in atto dai volontari delle Pubbliche Valdarda e Cortemaggiore e dai sanitari del 118 (automedica di Fiorenzuola e elisoccorso da Brescia).

Ferita anche la moglie del motociclista

Ferita in modo serio anche la moglie che è stata trasportata in ospedale a Piacenza in condizioni di media gravità. A Piacenza sono state trasportate anche madre e figlia che si trovavano a bordo dell’auto tamponata dalla moto: non sono gravi. Ha riportato diversi traumi l’uomo che è stato travolto dal motociclista e che pare si sia allontanato di alcune centinaia di metri dal luogo dell’incidente, con l’auto con a bordo la moglie e il figlio.

Si tratta di un 44enne di Agrigento, anche lui condotto in ospedale a Piacenza in condizioni serie. La dinamica, seppur abbastanza chiara, resta al vaglio degli agenti della Polstrada, arrivata sul posto con più pattuglie. Impegnati sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola.