Un'ora prima, sempre per un incidente, il traffico era rimasto bloccato a lungo sull' Autostrada A4 , tra Cormano e Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo.

Milano Serravalle, l'ente che gestisce le tangenziali, alle 10, segnala 5 chilometri di coda in aumento: "Incidente con coinvolta una vettura e un mezzo pesante, chiusa e corsie di marcia ed emergenza", scrivono .

L'incidente, secondo le prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, ha coinvolto solo due persone ma non sarebbero gravi. Ripercussioni maggiori invece per la circolazione, di solito molto congestionata a quell'ora del mattino. La polizia stradale di Assago ha fatto i rilievi.

Una lunga coda di auto ferme e i soccorsi in arrivo. Incidente stradale sulla Tangenziale Ovest di Milano, l'A50, in direzione Nord. Un auto e un camion si sono scontrati attorno alle 9.30 di venerdì, nel tratto tra l'uscita 5 Ss494 Vigevano Lorenteggio e l'uscita 4 Cusago Bisceglie.

Coda di almeno 5 km sull'A50, la tangenziale Ovest, per lo scontro tra due auto tra l'uscita 5 e l'uscita 4

Traffico in tilt in tangenziale a Milano per un incidente