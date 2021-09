Ragazzino di 13 anni morto cadendo dal monopattino: indagato l'amico

È indagato per omicidio colposo il 17enne che avrebbe prestato il suo monopattino elettrico a Fabio Mosca, il ragazzino di 13 anni morto lunedì 30 agosto dopo essere caduto dal veicolo mentre percorreva la ciclabile di viale Gramsci a Sesto san Giovanni (Milano).

L'iscrizione del minore al registro degli indagati, spiegano gli inquirenti, è un atto dovuto. L'inchiesta condotta dal tribunale dei Minori di Milano servirà a chiarire la dinamica del tragico incidente. In base a quanto ricostruito, il 13enne avrebbe voluto provare il monopattino elettrico dell'amico ma, mentre lo stava utilizzando sulla ciclabile, ne avrebbe perso il controllo. Fatale, poi, la caduta, di testa, sull'asfalto: sembra che il ragazzino non indossasse il casco. La polizia locale, inoltre, è al lavoro per chiarire se il monopattino fosse in regola o meno.

A dare l'allarme a una pattuglia della polizia locale era stata un'infermiera che, per caso, aveva assistito all'incidente. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il ragazzino - classe 2008 - era stato trasportato in condizioni disperate al Niguarda di Milano. Quando i sanitari erano arrivati era già in arresto cardiocircolatorio: era stato intubato sul posto e trasferito in ospedale con le manovre di rianimazione in corso nel disperato tentativo di salvargli la vita. Ma una volta lì, purtroppo, i medici avevano dovuto constatarne il decesso.

Foto - Il monopattino usato dal ragazzo

Nuove regole per i monopattini a Sesto

A Sesto da martedì un'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Di Stefano dopo il tragico sinistro ha reso obbligatorio l'uso del casco quando si guida il monopattino e imposto, per questo veicolo, limiti di velocità di 20 chilometri orari sulle piste ciclabili e di 5 chilometri orari nelle aree pedonali. Le nuove regole sono più stringenti rispetto alla legge 28 febbraio 2020, n°8, che disciplina l'utilizzo dei monopattini elettrici in tutta Italia e dispone limiti a 25 e 6 chilometri orari, oltre che un'età minima di 14 anni per l'utliizzo dei mezzi e l'obbligo di indossare il casco per i minorenni.

“Non c'è più tempo da perdere - le parole del primo cittadino -, in attesa che il Parlamento approvi al più presto una legge per regolamentare l'uso di questi mezzi, equiparandoli a ciclomotori, che come abbiamo visto in diverse occasioni possono essere davvero pericolosi, abbiamo deciso di intervenire, per quanto di nostra competenza, con l'obiettivo di iniziare a comporre un quadro normativo chiaro e preciso. Purtroppo per strada si vedono tantissime persone che girano sui monopattini elettrici senza casco e questo può avere conseguenze terribili: il casco è una protezione fondamentale in grado di fare la differenza e salvare la vita in caso di incidenti e cadute. Va usato sempre".