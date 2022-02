Grosso incidente sulla A1: traffico in tilt e autocisterna divorata da alte fiamme

Traffico paralizzato, con chilometri e chilometri di code, per un incidente tra Lodi e Milano Sud. Succede nella mattinata di mercoledì 16 febbraio sulla A1 Milano-Napoli, Autostrada del sole. Intorno alle 6.40, un'autocisterna che trasportava rifiuti medicinali e stava viaggiando in direzione Milano si è girata, ha invaso la carreggiata opposta e ha preso fuoco, vedendo divorata da alte fiamme. Lo schianto nel tratto dell'intersezione tra Teem e Lodi, a un chilometro dal casello di Pieve Fissiraga (Lo).

Sul posto sono accorse cinque squadre dei vigili del fuoco, tre del comando provinciale di via Messina e altre due di Lodi, polizia stradale e 118, con due ambulanze e un'automedica. In base a quanto ricostruito, il mezzo pesante, per cause ancora in via di accertamento (non è chiaro se a seguito di una collisione), si è girato trasversalmente, per poi schiantarsi contro il new jersey, invadere anche la carreggiata opposta, quella verso Bologna, e ribaltarsi, prendendo fuoco. A rimanere ferito, per fortuna non in modo grave, il conducente del mezzo, 47anni, che a causa di ustioni a mani e piedi è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorsi era sveglio e non corre pericolo di vita.

"Sulla A1 Milano - Napoli tra l'allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 21 - si legge sul sito di Autostrade per l'Italia -. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni con code. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Melegnano e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Lodi. A chi percorre la A1 Milano- Napoli e viaggia verso Milano, consigliamo di uscire a Casalpusterlengo e percorrere la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso".

Tra il casello di Lodi e l'innesto con la Teem a Cerro al Lambro, la A1 è inaccessibile in entrambe le direzione. Ma ripercussioni sulla circolazione si registrano anche nelle zone adiacenti, lungo la strada provinciale 235 e la statale via Emilia. In coda pure gli automobilisti in entrata a Milano, tra San Giuliano Milanese e piazzale Corvetto. Sul posto, dopo l'incidente, è intervenuto anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per verificare se il carico di medicinali della cisterna abbia rilasciato esalazioni nell'aria. Una più ampia analisi verrà poi condotta anche da Arpa.