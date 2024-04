Incidente in autostrada: auto incastrata tra due tir. Traffico in tilt sul tratto

Grave incidente nella mattinata di martedì 23 aprile. Coinvolti due camion e un'auto, quest'ultima rimasta schiacciata e incastrata tra i tir. Lo scontro è avvenuto sull'autostrada A1 Milano-Napoli in prossimità del comune di San Donato Milanese. Traffico intenso sul tratto: le code partono all'altezza di Linate.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, un tir avrebbe tamponato una macchina che a sua volta si è scontrata con un secondo camion che procedeva davanti. La vettura è rimasta incastrata tra i due mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano per l'estrazione della vittima, un uomo di 49 anni, che è stato portato con urgenza, ma non in pericolo di vita, all'ospedale San Gerardo di Monza in elicottero.

Oltre all'elisoccorso, gli operatori del 118 sono giunti sul luogo dell'incidente con due ambulanze e un'auto medica. A rimanere ferito nell'impatto anche l'autista del tir che ha tamponato la macchina, un uomo di 56 anni, trasportato in pronto soccorso con codice giallo. Illeso il conducente del mezzo pesante in testa al tamponamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano e di San Giuliano Milanese a cui sono affidati i rilievi del caso.