Autostrada A1 chiusa: traffico paralizzato, le uscite alternative consigliate

Carreggiate chiuse, code chilometriche e uscite bloccate. Mattinata di inferno sull'autostrada A1, teatro di un incidente avvenuto pochi minuti dopo le 6.30 tra l'allacciamento con la A58 tangenziale est esterna di Milano e Lodi, dove una cisterna si è ribaltata e ha preso fuoco.

La via - si legge sul sito di Autostrade per l'Italia - è chiusa "in entrambe le direzioni" e vengono segnalati "5 km di coda verso Bologna". Quali sono i percorsi alternativi e le uscite consigliate per chi deve arrivare a Milano o Bologna?

"Chi viaggia verso Bologna viene deviato obbligatoriamente sulla A58 Tangenziale est esterna di Milano, dove si sono formati 2 km di coda, e può rientrare in autostrada a Lodi. Chi viaggia verso Milano deve uscire a Lodi, dove si sono formati 6 km di coda, di conseguenza consigliamo di anticipare l'uscita a Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla Tangenziale est esterna di Milano a Vizzolo Predabissi", hanno segnalato da Autostrada.

"Per le lunghe percorrenze, a chi viaggia verso Bologna dopo l'immissione sulla Tangenziale est esterna di Milano, seguire per la A4 Torino-Trieste fino all'innesto con la A21 Torino-Piacenza fino a Piacenza dove è possibile rientrare sulla A1. A chi viaggia verso Milano consigliamo di seguire la A21 Torino-Piacenza-Brescia e poi la A4 oppure la A7, oppure seguire la A22 del Brennero e poi la A4. Sono state chiuse l'entrata di Casalpusterlengo in direzione di Milano e l'entrata di Melegnano Svioncolo verso Bologna. Inoltre - conclude la nota - il traffico proveniente dalla città di Milano viene deviato sulla Tangenziale Ovest".

Sul posto dell'incidente sono presenti cinque squadre dei vigili del fuoco, tre del comando provinciale di via Messina e altre due di Lodi, polizia stradale e 118, con due ambulanze e un'automedica. In base a quanto ricostruito, la cisterna, per cause ancora in via di accertamento, si è girata trasversalmente per poi schiantarsi contro il new jersey, invadere anche la carreggiata opposta, quella verso Bologna, e ribaltarsi, prendendo fuoco. Coinvolto nello scontro anche un secondo veicolo.

A rimanere ferito, per fortuna non in modo grave, il conducente del mezzo, 47anni, che a causa di ustioni a mani e piedi è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorsi era sveglio e non corre pericolo di vita.