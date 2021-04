Tragico tamponamento tra due camion, uomo muore sul colpo nell'incidente

Pomeriggio di sangue quello di lunedì sull'autostrada A1, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di 55 anni di Milano. Il dramma si è consumato poco dopo le 14.30 al confine tra le province di Piacenza e Parma.

Nello schianto, stando a quanto riportano ParmaToday e IlPiacenza, sono rimasti coinvolti due camion che viaggiavano nella stessa direzione, da Alseno verso Fidenza. Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante avrebbe tamponato l'altro violentemente, con la cabina di guida che si è trasformata in un ammasso di lamiere.

Per il 55enne, che era alla guida del tir che ha "centrato" quello che lo precedeva, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo e i soccorritori, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per permettere l'intervento dei medici e degli agenti della Polstrada il traffico è stato deviato sulla via Emilia. Alle 17 si registravano ancora lunghe code sulla Statale 9. Ai poliziotti spetterà il compito di ricostruire la dinamica e le cause del tragico schianto.