Incidente sulla A1: lunghe code e traffico in tilt

Traffico paralizzato e lunghe code per un incidente sulla A1. Succede nella mattinata di giovedì 16 dicembre, dopo le 8, in direzione sud. Il sinistro è avvenuto nel tratto Melegnano - barriera Milano sud.

Sul posto un'ambulanza del 118. Gravi le ripercussioni sulla circolazione che risulta pesantemente congestionata per diversi chilometri. Lo schianto avrebbe coinvolto due auto; feriti, per fortuna in modo lieve, un uomo e una donna, entrambi di 33 ann e soccorsi in codice verde.