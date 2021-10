Incidente sull'Autostrada A1, auto si ribalta dopo lo schianto con un furgone: traffico in tilt

È successo nella mattinata di venerdì 8 ottobre, traffico in tilt verso Milano

Traffico in tilt nella mattinata di venerdì 8 ottobre sull'Autostrada A1 Milano-Bologna a causa di un incidente stradale: un'auto si è ribaltata dopo un violento schianto con un furgone; è successo intorno alle 10:40 nel tratto tra l'innesto con la Tangenziale Ovest e San Donato (direzione Milano).

Inizialmente le condizioni dei feriti (un ragazzo di 22 anni e un 44enne) sembravano gravi, tanto che la centrale operativa dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i due uomini, estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, non hanno riportato gravi traumi e sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso dell'Humanitas.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Traffico in tilt

Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi sono state chiuse al traffico tre carreggiate. Si sono formate code verso Milano mentre in direzione Bologna si sono verificati rallentamenti dovuti ai curiosi.