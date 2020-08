Tragico schianto in autogrill di ritorno dalle vacanze: donna grave, feriti marito e figlia

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì sull'autostrada A14 nel territorio comunale di Solarolo, nel Ravennate. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, una vecchia Audi A4 con a bordo una famiglia di Magenta di ritorno dalle vacanze si è schiantata all'ingresso dell'area di servizio Santerno est.

Stando ai primi dettagli appresi da RavennaToday, la macchina avrebbe urtato un terrapieno che delimita parte dell'autogrill - probabilmente dopo un cambio di direzione all'ultimo istante - e si è poi ribaltata su se stessa.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanza e un elicottero, oltre ai vigili del fuoco di Faenza che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. Un uomo di 70 anni, che si trovava al volante, e la figlia 40enne, che era seduta sui sedili posteriori, sono usciti dall'auto da soli. La moglie del 70enne, mamma della donna, è invece rimasta incosciente fin da subito sul sedile anteriore e ha riportato traumi importanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La signora, dopo essere stata intubata, è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso: le sue condizioni sono ritenute critiche dai dottori. Il marito e la figlia sono stati ricoverati nello stesso ospedale in codice giallo, ma il loro quadro clinico non desta particolare preoccupazioni.