Tragico incidente in A4, tamponamento tra due camion: uomo morto sul colpo. Foto

Mattina di sangue quella di martedì sull'autostrada A4, teatro di uno schianto costato la vita a un uomo di 43 anni, un camionista. Il dramma si è consumato alle 7.30 a tre chilometri dal casello di Agrate Brianza, in direzione Milano.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il camion della vittima ha tamponato un altro mezzo pesante che viaggiava davanti a lui, nell'ultima corsia. L'impatto è stato devastante: la cabina del camion si è completamente accartocciata, trasformandosi in un inferno di lamiere.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi del 118 con un'ambulanza e un elicottero, che è atterrato nel parcheggio di una ditta vicina, i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e gli agenti della Polstrada. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il 43enne non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Ferito in maniera lieve, e sotto shock, l'altro guidatore, un 55enne.

I rilievi sono stati eseguiti dagli uomini della Polizia stradale di Novate, mentre i due mezzi incidentati sono stati portati via dai tecnici dell'officina Aliverti di Agrate, intervenuti per liberare la carreggiata e ridurre i disagi al traffico. Toccherà ai poliziotti ricostruire le cause dell'incidente e accertare i motivi del tragico tamponamento.

Foto - Lo schianto in A4