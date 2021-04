Un ferito grave dopo incidente in A4, con schianto tra tre tir

Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto coinvolto in uno schianto tra tre grossi camion. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 27 aprille sulla A4, in direzione Torino, all'altezza dell'area di servizio 'Lambro' di Sesto, andando verso Cormano. Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica del 118, tre mezzi dei vigili del fuoco e polizia stradale.

I tre mezzi pesanti si sono scontrati in un tamponamento, ma solo uno dei conducenti, il 44enne, ha riportato conseguenze serie, poiché è rimasto intrappolato all'interno della cabina di guida. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarlo dalle lamiere accartocciate, per poi affidarlo ai soccorritori.

Dopo averlo stabilizzato, gli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, l'hanno trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. A causa dell'impatto l'uomo ha riportato un grave trauma al bacino, ma nonostante il forte dolore accusato, al momento dell'arrivo dei soccorsi era cosciente e non dovrebbe correre pericolo di vita. Ad affettuare i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti della Polstrada.