Violento schianto Tir-furgone sulla A4: un morto

Un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un violento schianto sulla A4 Torino-Venezia. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di mercoledì 26 luglio, tra Pero e la barriera di Certosa, all'altezza di Cascina Merlata.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza ed elisoccorso, vigili del fuoco e polizia stradale. In base alle prime informazioni, lo scontro ha coinvolto un Tir e un furgone.

Per la vittima, un quarantenne, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare di più che constatare il suo decesso sul posto. È stato invece soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale Sacco di Milano l'altro conducente, un 57enne.