Folle contromano in A4, provoca un incidente e ruba un'altra auto

Follia quasi da film qualche ora fa sull'A4, all'altezza di Mesero (Milano). Secondo i primi riscontri, un giovane, accompagnato da una donna, ha percorso per vari chilometri la corsia opposta a quella di marcia, in direzione Arluno. Subito, sulle segnalazioni degli altri automobilisti, sono giunte sul posto le pattuglie della Stradale.

Dopo aver provocato un impatto frontale con un'altra macchina, il guidatore avrebbe obbligato l'autista di un terzo veicolo a lasciargli la sua auto, con la quale sarebbe fuggito insieme alla passeggera.

Ma la fuga, per fortuna, è durata poco. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del 118 (con 4 ambulanze e un'automedica), i pompieri e gli agenti della polstrada. È stato allertato anche l'elisoccorso da Milano. Non ci sono stati gravi feriti, solo uno dei coinvolti è stato portato in codice giallo all'ospedale di Magenta. Le altre persone, dai 27 ai 38 anni, sono state medicate sul posto con alcune contusioni.