Maxi incidente tra due auto e due camion, 10 chilometri di coda in A4 (Milano)

Una violenta carambola che ha coinvolto 2 vetture e 2 camion, in serata di lunedì, ha provocato una lunga coda (quasi 10 chilometri) sull'A4 tra Cormano e Sesto in direzione Brescia. Il sinistro è avvenuto al km 136. Al momento sono disponibili due corsie.

Dalla centrale operativa del 118 sono giunte due ambulanze e un'automedica. Sono rimasti feriti 2 uomini di 50 anni, uno di 48 e uno di 29. I feriti, stabilizzati in loco, sono stati successivamente portati in ospedale. Le loro condizioni sono serie ma non sarebbero, secondo quanto è trapelato, in pericolo di vita.

Per evitare il traffico, in alternativa per chi proviene da Torino e da Varese si consiglia di uscire a Pero - suggerisce Autostrade per l'Italia -, proseguire attraverso la A8 Milano-Varese e successivamente percorrere la A52 Tangenziale nord in direzione Monza dove si puo' rientrare in autostrada.

Chi si trova sulla A4 in prossimità' dell'incidente, puo' uscire a Cormano percorrere la provinciale Milano-Meda e seguire le indicazioni per la A52 Tangenziale nord. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.