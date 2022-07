Schianto in autostrada: morto 24enne

Morto a 24 anni per un incidente in autostrada. Il ragazzo è rimasto vittima di un incidente avvenuto passate le 3 di questa mattina, sabato 23 luglio, sulla A4, nel tratto tra Trezzo sull'Adda e Capriate. A schiantarsi due auto con a bordo 3 ragazzi, tra cui il 24enne.

Sul posto è accorso il 118, con ambulanze e automedica. Fin da subito le condizioni dei tre giovani sono risultate molto gravi. Purtroppo per il 24enne, i soccorritori non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso sul posto.

Gli altri due feriti - un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 24 anni - sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sarà la polstrada del comando provinciale di Bergamo a ricostruire la dinamica del drammatico incidente.