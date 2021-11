Tragico incidente in A4, furgone tampona un camion: uomo muore sul colpo

Mattina di sangue quella di lunedì sull'autostrada A4, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di 40 anni. Il dramma si è consumato poco prima delle 9.15 nel tratto di strada tra la barriera di Agrate e l'innesto della tangenziale Est di Milano.

A scontrarsi sono stati un furgone, con a bordo la vittima, e un camion. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai soccorritori, sarebbe stato proprio il furgone a tamponare il mezzo pesante. Nonostante l'immediato intervento di un'ambulanza e due auto mediche, per il 40enne non c'è stato nulla da fare: i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto. Praticamente illeso, invece, il 54enne alla guida del tir.

I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della Stradale, cui spetterà ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica e le cause del tragico schianto. Lungo l'autostrada è intervenuto anche il personale dell'Officina Aliverti di Agrate Brianza che si è occupato della rimozione dei mezzi e del ripristino della viabilità. Pesantissime le ripercussioni sul traffico: in direzione Milano si registrano più di tre chilometri di coda.

Venerdì sera un altro tragico incidente stradale si era verificato sulla A4, a poca distanza da Agrate, nello stesso tratto di strada. Lì si erano schiantati un tir che stava tentando una folle inversione e un'auto con a bordo Johnny Carrera, il manager dei ciclisti Nibali e Pogacar. Il professionista, gravemente ferito, è ancora ricoverato in ospedale in condizioni delicatissime.