Tir di traverso tra le corsie: carico 'vola' sull'altra carreggiata

Un camion di traverso tra le corsie, il carico in strada con un tratto di carreggiata chiuso per consentire l'intervento dei soccorsi e code di oltre quattro chilometri. Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì 21 ottobre lungo l'autostrada A4, all'altezza del chilometro 140.

Nello schianto, secondo quanto reso noto da Autostrade per l'Italia, è rimasto coinvolto un mezzo pesante, tanto che per permettere l'arrivo dei tecnici e dei soccorritori è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Monza e il bivio A4 raccordo tangenziale Est di Milano in direzione del capoluogo lombardo.

Dopo l'incidente il tir si è fermato di traverso tra le corsie, occupando l’intera carreggiata e perdendo il carico composto da materiale ferroso che è poi finito sulla strada e sulla carreggiata in direzione di marcia opposta, occupando parzialmente la quarta corsia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Poco dopo l'incidente si registravano oltre quattro chilometri di coda in direzione Milano. E altrettanti in direzione di Brescia tra Cormano e il bivio con il Raccordo per la Tangenziale Est di Milano.