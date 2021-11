Maxi tamponamento tra camion e pullman, traffico in tilt

Maxi tamponamento tra mezzi pesanti in autostrada e lunghe code. Mattinata nera per il traffico lungo l'A4, nel tratto brianzolo. Per cause ancora in corso di accertamento all'altezza dello svincolo della tangenziale Est ad Agrate Brianza, lungo le corsie in direzione Milano, alcuni mezzi pesanti - tra cui un pullman di linea - si sono scontrati.

Almeno quattro i mezzi coinvolti e nessun ferito grave. La chiamata con la richiesta di intervento è scattata poco dopo le 7 e sul posto insieme ai mezzi di emergenza del 118 e alle forze dell'ordine è intervenuto il personale di Autostrade per l'Italia e gli addetti dell'officina Aliverti di Agrate Brianza per la rimozione dei mezzi e il ripristino della viabilità.

Non risultano feriti gravi: un uomo di 44 anni è stato soccorso in codice giallo e traferito in ospedale. Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità e sulla circolazione con lunghe code che si stanno formando in direzione della barriera di Milano.