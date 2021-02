Doppio incidente all'alba in A4, schianto tra tre auto e un camion: due feriti e traffico in tilt

Doppio schianto e traffico bloccato. Mattinata difficile quella di martedì sul "ramo" milanese dell'autostrada A4, teatro di due incidenti avvenuti nel giro di 5 minuti a cento metri di distanza l'uno dall'altro.

Il primo schianto, che ha coinvolto un'auto e un camion in corsia di sorpasso, è avvenuto alle 6.15 nel tratto compreso tra lo svincolo di viale Cetosa e Cormano, in direzione Venezia. A restare ferito è stato il conducente della macchina, un uomo di 40 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice verde, fortunatamente in condizioni non gravi.

Mentre soccorritori del 118 e polizia erano già al lavoro, un secondo incidente - con due macchine che si sono scontrate tra loro in seconda corsia - è avvenuto a circa 100 metri di distanza. Lì ad avere la peggio è stata una donna di 41 anni: soccorsa, è stata poi portata in codice giallo al pronto soccorso con ferite serie, ma non in pericolo di vita.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico: nel tratto interessato dagli incidenti vengono segnalate code di 2 chilometri in aumento. Circolazione bloccata anche nel senso opposto di marcia per i curiosi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia stradale di Novate, ora al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause degli schianti.

Foto Edoardo © MilanoToday - Uno degli incidenti