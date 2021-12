Tragico schianto la notte di Natale, sbalzato dalla moto: uomo in coma

Tragico incidente stradale la notte di Natale sull'autostrada A7, l'arteria che porta da Milano a Genova. Stando alle prime informazioni apprese, lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte nel tratto di strada tra la barriera della tangenziale Ovest e l'uscita di Binasco.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrati tra loro una macchina e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato un uomo di 40 anni, italiano, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. Dopo l'impatto con la vettura, sarebbe stato sbalzato dalla moto e avrebbe battuto con violenza la testa sull'asfalto.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica di Areu, il 40enne è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano. A causa dei gravi traumi alla testa era in coma e le sue condizioni sono giudicate critiche.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, cui spettera adesso il compito di ricostruire le cause dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.