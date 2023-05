Incidente sull'A7, schianto fra tre camion: tre chilometri di coda

Incidente sull'Autostrada A7 nella mattinata di mercoledì 17 maggio: tre camion si sono scontrati nel tratto tra le uscite Binasco e la barriera Milano ovest, in direzione del capoluogo lombardo.

Tutto è accaduto poco dopo le 10, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sono in corso le operazioni di soccorso. Sul posto è stata inviata un'ambulanza e l'elisoccrso in codice rosso. Pare ci siano due persone ferite, ma per il momento non sono note le loro condizioni.

Per permettere le operazioni di soccorso alcune corsie sono state chiuse al traffico. Sull'arteria stradale si sono formati circa tre chilometri di codas.