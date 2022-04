Incidente sulla A8, traffico in tilt

Incidente sulla A8, l'Autostrada dei Laghi, poco prima delle 6 del mattino di mercoledì 13 aprile. Sul posto, all'altezza di Fiera Milano e in direzione Varese, sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia stradale. A causa del sinistro, un tamponamento tra auto, si è formata una coda chilometrica.

Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto dell'autostrada interessato per consentire ai mezzi di soccorso di lavorare in sicurezza. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave: una donna di 36 anni è stata soccorsa in codice verde, mentre un uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale.