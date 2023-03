Maxi schianto tra 4 auto: una donna morta, due persone gravissime e altri 9 feriti

Drammatico incidente domenica mattina sull'autostrada A8. Nello schianto, avvenuto tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Milano, sono rimaste coinvolte quattro auto. Tragico il bilancio: una donna di 64 anni è morta sul colpo, altre due persone sono gravissime e altre nove sono rimaste ferite.

Stando a quanto finora ricostruito, una macchina avrebbe tamponato a forte velocità l'auto che la precedeva - dove si trovava la vittima -, che avrebbe poi centrato altri due veicoli, uno dei quali pare fosse fermo in corsia d'emergenza.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di sei ambulanze, un'auto medica e un elicottero del 118. Tre persone sono state trovate in arresto cardiaco: la 64enne non ce l'ha fatta, mentre altre due sono state trasferite in ospedale in condizioni critiche. Meno preoccupante il quadro clinico degli altri 9 feriti.

Per permettere i soccorsi e i rilievi, effettuati dalla Polstrada, l'autostrada è rimasta a lungo chiusa al traffico.