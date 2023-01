Incidente sull'autostrada A8, traffico in tilt verso Milano

Traffico in tilt sull'autostrada A8 Varese-Milano a causa di un incidente tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto nel tratto tra Legnano e il bivio con la A9, in direzione del capoluogo lombardo.

Tutto è accaduto poco dopo le 7, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato sembra che l'incidente abbia riguardato un mezzo pesante e un'automobile. Inizialmente la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma fortunatamente non è successo nulla di grave: un uomo di 50 anni è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Mater Domini di Castellanza.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico. I prossimità dell'incidente si sono formate code per circa 5 km. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 9. Sempre sull'A8, sempre nei pressi del bivio con la A9, un uomo di 54 anni aveva perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 gennaio. In quel caso l'uomo avrebbe perso il controllo dell'automobile finendo contro il guardrail che divide le due corsie.