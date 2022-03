Incidente sulla A8 verso Milano, si ribalta col furgone: traffico il tilt

Traffico in tilt e lunghe code. Questo il risultato del ribaltamento di un furgone sulla A8-Autostrada dei laghi. L'incidente è avvenuto verso le 17.30 di lunedì 21 marzo in direzione Milano, nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza (Va). Sul posto vigili del fuoco di Busto-Gallarate e un'ambulanza del 118, che ha soccorso il conducente, un 50enne, ferito in modo lieve.

Il guidatore, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finendo a testa ingiù. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco, i quali hanno estratto l'uomo, che non ha riportato ferite o traumi gravi: l'ambulanza l'ha trasportato all'ospedale in codice verde.

Pesanti invece le ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code in direzione del capoluogo lombardo.