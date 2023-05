Schianto in autostrada verso Milano, due investiti fuori dall'auto. A8 chiusa

Grave incidente stradale nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio sull'autostrada A8 Milano-Laghi. È successo intorno a mezzanotte e dieci in direzione Milano, all'altezza dello svincolo con l'A9 (Lainate-Chiasso).

L'incidente ha coinvolto quattro automobili. Sul posto i sanitari del 118, anche con l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Secondo quanto viene riferito, due occupanti di una delle auto coinvolte sono stati investiti dopo essere scesi dal proprio veicolo.

In totale sette persone sono rimaste ferite, di cui una in codice rosso (portata al pronto soccorso di Varese) e sei in giallo (portate a Como e a Legnano). Tra i feriti una bambina di 8 anni e un ragazzo di 12. L'autostrada è rimasta chiusa in direzione Milano per il tempo necessario a liberare la carreggiata.