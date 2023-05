Due incidenti in pochi minuti: ferite 8 persone, grave una ragazza

Quattro persone sono rimaste ferite in un grave incidente la scorsa notte sulla A8 Milano-Varese, in direzione laghi, all'altezza dell'ex area Expo. Si sono scontrate un'auto e una moto. Il tutto è avvenuto attorno alle 4.20. Si tratta di 3 donne dai 24 ai 30 anni e un maschio di 27.

La più preoccupante è una ragazza di 24 anni, trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Gli altri feriti sono stati accompagnati al San Carlo e al Sacco non in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica a cui sta lavorando la stradale. Lievi i rallentamenti a causa dell'orario di bassa affluenza, ma i rilievi potrebbero protrarsi causando un restringimento di carreggiata.

Un altro incidente pochi minuti dopo

Pochi minuti prima, sempre in direzione Varese, un altro incidente all'altezza di Lainate. Si sono scontrate due auto. Ferite 4 persone, ma non sono gravi. Gli occupanti delle vetture sono stati portati all'ospedale di Rho e al Galeazzi in codice verde. Sono due uomini e due donne dai 21 ai 31 anni.