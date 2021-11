Incidente sulla A8, scende per mettere il triangolo: travolto e ucciso

Travolto e ucciso mentre si trovava fuori dalla propria auto e stava cercando di mettere il triangolo. Incidente mortale sulla A8, in direzione Milano, all'altezza dell'Area Mind, verso le 19:30 di martedì 16 novembre. A morire un uomo di 85 anni.

Sul posto sono accorsi 118, con tre ambulanze e automedica, e polizia stradale. Oltre all'85enne, altre quattro persone - una 70enne, un 78enne, un 11enne e una 30enne - sono state soccorse per ferite lievi e poi trasportate, in codice verde, rispettivamente agli ospedali Sacco (i primi due), Niguarda e Fatebenefratelli di Milano.

In base a quanto ricostruito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, in seguito a un tamponamento tra più auto, la vittima era scesa dal proprio veicolo per mettere il triangolo, quando un'altra auto è sopraggiunta travolgendolo. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro se non constatare il suo decesso.