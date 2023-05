Motociclista 20enne sbalzato di 10 metri sulla A9: gravissimo

Un ragazzo di 20 anni con ferite gravissime dopo essere stato sbalzato per dieci metri, per poi schiantarsi contro il guardrail. Questo il risultato dell'incidente auto-moto avvenuto intorno alle 13.20 sulla A9 Milano-Como, nel tratto compreso tra Uboldo e Saronno (Va).

Sul posto sono intervenuti 118, con quattro ambulanze e l'elisoccorso, e la polizia stradale di Como. A causa dei pesanti traumi riportati nell'impatto, il ventenne è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Soccorsi e portati al pronto soccorso di Legnano e di Saronno, in codice giallo, anche altri tre uomini. In corso gli accertamenti della Polstrada per accertare dinamica e responsabilità del sinistro, avvenuto in direzione nord, all'altezza di Uboldo. In base a quanto ricostruito finora, oltre alla motocicletta e alla macchina, dovrebbero essere coinvolti anche un camion e altre due auto.