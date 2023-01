Violento schianto sulla A9: un uomo in arresto cardiaco e traffico in tilt

Una persona soccorsa in codice rosso e traffico impazzito. Queste le conseguenze dell'incidente avvenuto intorno alle 15 di giovedì 19 gennaio sulla A9, tra Uboldo ed il bivio per la A8 Milano-Varese, in direzione Milano.

Sul posto 118, con due ambulanze ed elisoccorso, e i vigili del fuoco. Dopo il violento schianto, avvenuto tra un camion e un furgone, a rimanere ferito in modo grave è stato il conducente di quest'ultimo, un 55enne, che è stato trovato in arresto cardio circolatorio e con traumi a testa, torace e braccio, e trasportato con manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Legnano. Soccorso anche l'autista del camion, un 65enne che non aveva traumi seri ed è stato portato in codice verde all'ospedale di Saronno.

In entrambe le direzioni, comunica Autostrade per l'Italia, il traffico è bloccato. Verso Lainate (Milano) si sono formati quattro km di coda. A chi viaggia verso Milano, la società consiglia di uscire a Saronno, percorrere la SS527 e rientrare in autostrada sulla A8 Milano-Varese a Castellanza; mentre per chi proviene da Como ed è diretto a Milano l'indicazione è di seguire per la A36 Pedemontana e successivamente la A8 Milano-Varese verso Milano.