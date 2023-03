Travolto da un'auto alle porte di Milano: gravissimo

È stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso di Pavia il ciclista di 72 anni che è rimasto coinvolto in un incidente in via papa Paolo VI ad Abbiategrasso nella mattinata di giovedì 9 marzo.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 11.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso ma sembra che l'uomo sia stato travolto da un'auto mentre si stava immettendo sull'arteria stradale.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'anziano, stabilizzato dal 118, è stato trasportato con la massima urgenza al San Matteo. Le sue condizioni sarebbero critiche.