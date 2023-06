Incidente tra un camion e un'auto ad Abbiategrasso: arriva l'elisoccorso

Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in via Antonio Pacinotti, nel comune di Abbiategrasso (Milano).

Il 66enne era alla guida della propria auto quando si è scontrato con un camion condotto da un 38enne, rimasto illeso. Il fatto è accaduto attorno alle 13.30 di giovedì.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti quattro equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza: con tre ambulanze e un elisoccorso. Il ferito è stato trasportato con l'elicottero arrivato da Alessandria al Policlinico di Pavia. Era cosciente, anche se ha riportato un trauma cranico.

Per gestire il traffico e fare i rilievi sono arrivati gli agenti della polizia locale di Abbiategrasso. Presenti anche i vigili del fuoco di Milano.