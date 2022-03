Tremendo schianto frontale all'alba: 34enne morto sul colpo

Le auto ridotte a carcasse quasi irriconoscibili, ferme di traverso tra le corsie. I pezzi di lamiera sparsi ovunque sull'asfalto. Tragico incidente stradale all'alba di sabato ad Abbiategrasso, dove un uomo di 34 anni è morto dopo che la sua macchina si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura. Teatro del dramma, avvenuto pochi minuti dopo le 5, è stata la statale 494, la Vigevanese.

Lì, nel territorio di Castelletto, i due veicoli si sono schiantati tra loro violentemente, tanto che per liberare i feriti dagli abitacoli dei mezzi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per il 34enne, però, non c'è stato nulla da fare. All'arrivo degli equipaggi dell'auto medica e delle ambulanza Ats Soccorso e croce azzurra di Abbiategrasso, era già deceduto. Gli altri due coinvolti nello scontro, stando alle primissime informazioni raccolte, non avrebbero invece avuto bisogno del trasporto in ospedale.

I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia stradale, cui spetterà ora il compito di ricostruire con precisione le cause dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Il primo passo sarà capire perché le due auto si siano schiantate praticamente frontalmente.