Alberto Mauri è morto in un incidente durante le vacanze in moto

È morto Alberto Mauri, 37enne assessore ai Servizi alla persona e allo Sport nella precedente amministrazione in forza al gruppo "Insieme per Sirtori", nel comune di Sirtori (Lecco). Mauri è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto mentre era in viaggio con la sua moto nella zona di Kenmare, nel sud dell'Irlanda, la stessa due ruote con la quale aveva percorso già migliaia di chilometri dal 2014 in avanti.

La dinamica - racconta LeccoToday - è al vaglio delle forze dell'ordine locali, ma non vi sarebbero altri veicoli coinvolti. Con lui c'erano i cugini e compagni di viaggio Carlo e Corrado Magni, che hanno dovuto assistere inermi all'incidente causato da uno scontro con un ostacolo, che avrebbe causato la morte sul colpo di Mauri: sono stati loro a dover diffondere la notizia in Brianza.

L'attivismo politico e l'Avis, chi era Alberto Mauri

Magni, ingegnere lauratosi al Politecnico di Milano, era ben noto a Sirtori per il proprio attivismo a livello politico - proseguito per una quindicina d'anni - e non solo, dato che solo pochi mesi fa era stato nominato capogruppo della locale sezione dell'Avis, succedendo a Venanzio Magni. Per il momento non è stata resa nota la data del funerale, dato che restano da espletare le pratiche burocratiche per permettere il rientro in Italia della salma.