Incidente moto-pedone: due feriti gravi, un anziano in pericolo di vita

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 5 aprile. Due uomini sono rimasti coinvolti in uno scontro ed entrambi sono in condizioni gravi. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un investimento di un pedone. L'incidente è avvenuto in via Aldo Moro, percorso che attraversa il Parco Nord a pochi passi dal cimitero di Bruzzano.

Tutto è avvenuto intorno alle 17. Secondo quanto appreso un uomo di 49 anni a bordo di una moto avrebbe colpito un signore di 83. Sin da subito le condizioni di entrambe le vittime coinvolte sono apparse gravi tanto che l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un'auto medica.

Il motociclista è stato trasportato in codice rosso con vari traumi all'ospedale San Gerardo di Monza. Il pedone, invece, si trova in serio pericolo di vita ed è stato portato con urgenza al Niguarda. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale a cui è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.